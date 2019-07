Dirigent Valter Soosalu murdis varba ja läbib rongkäigu tõukerattal

"Ma tulin trepist alla mõõduka kiirusega, aga viimased astmed läbiti märksa kiiremini kui tavaliselt. Üks varbaluu on nüüd täitsa katki. Ega see muud ei tähenda, kui et rongkäigu ma läbin tõukerattal," ütles Soosalu Vikerraadio "Suveöö" saates, et teda saab rongkäigus näha elektritõukerattal vuramas.

Soosalu oli rõõmus, et vähemalt käed jäid terveks, mistõttu saab ta täiesti tavapäraselt puldis koore juhatada. "Varbaluid kipsi ei panda tavaliselt, kui ei ole suure varba luu. Õnneks ei olnud sedapuhku. Ma saan ikka kaht kinga kasutada," oli Soosalu optimistlik.

Soosalu meenutas oma laulupidude ajalugu ning tunnistas, et esimesest peost ei mäleta Soosalu midagi. "Ta pidi olema nii vara, et ma ilmselt ise rääkida ega laulda ei osanud. Ma arvan, et ma olen käinud enda eluajal vist kõikidel laulupidudel kohal," ütles ta.

2002. aastal sai Soosalu noorte laulupeol ühe juhtorganina tegutseda, mistõttu on just see pidu eredalt meeles. Soosalu jaoks on eesmärk hoolitseda selle eest, et laulupeod ikka jätkuks.