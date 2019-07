Kas see oli esimene kogemus raadios saadet teha, kuidas läks? Kui polnud esimene, siis mida varem raadios teinud oled?

Olen korra elus teinud Klassikaraadios saadet "Fantaasia", kus sain samuti tunnikese oma lemmikmuusikat mängida ja natukene artistidest inspireerivamaid ja põnevamaid fakte juurde rääkida. Mulle väga meeldis seda saadet teha nagu ka seekord Raadio 2-s. Loodan salaja, et tekib tulevikus rohkem võimalust sellises formaadis raadios üles astuda!

Kirjelda oma saate muusikavalikut. Miks valisid just need lood?

Valisin lood, mis on viimase paari kuu jooksul minuga kaasas käinud.

Näiteks üks lemmikuid artisti leide oli mõni aeg tagasi avastatud

Mahalia, kelles on souli ja badassi koos õrnuse ja haprusega. Aga sinna

sekka ka vanemaid lemmikuid, kellel on uut muusikat ilmunud nagu Seinabo

Sey, Sigrid, Solange jt. Samuti on kevadel ja suve hakul ilmunud mitmetel

Eesti artistidel väga head uut muusikat nagu näiteks Frankie Animalil,

Joshua Stephenzil jt. Kokkuvõttes on kõik sellised lood, mis on mind

mõjutanud, hinge pugenud või tantsima pannud. Muidugi jäi palju

lemmikuid välja, aga ehk järgmisel korral... :)

Kas kuulad ka ise raadiot? Milliseid jaamu või saateid kuulad?

Kuulan raadiot ainult autosõitudel ja siis peamiselt Raadio 2. wink-wink

Vaikselt on algamas suviste kontsertide ja festivalide hooaeg.

Milliseid üritusi algavast suvest soovitad?

Ise ootan väga augustikuist Intsikurmu festivali, kus sel aastal ka üles astun (2. august 16.00 Oru laval). Ja loodan, et mul õnnestub esimest korda ka I Land Soundile jõuda. Üldiselt olen siiani pigem sellistele pisematele festivalidele

või muusikaüritustele sattunud - juba toimunud Võnge festival näiteks

oli väga mõnus ja nüüd juulikuus tuleb Võsu Jazz, mis on ka alati

väga omamoodi kulgemisega.

