Maailmarändur Juhani Särglep: olen maganud luksusvoodites, aga oma kodu on parim

Maailmarändur ja influencer Juhani Särglep rääkis oma elustiilist ning tunnistas, et lugematutes hotellides ööbimine paneb mõistma, kui tähtis on kodu.

Särglep rändab juba viimased neli aastat mööda maailma oma pikaaegse kaaslase Katri Palmiga. Kuigi paar on teinud koostööd mitmete tuntud brändidega ning ööbinud luksushotellides, tõdes Särglep, et see on pannud teda mõistma, kui oluline koht on kodu. "See on õudselt äge elustiil, muidugi väga väsitav. Tahaks enda kodu, tahaks enda voodit," lausus Särglep Raadio 2 hommikuprogrammis.

Pikka aega polnudki paaril oma kodu ning Eestisse tulles elatakse siiani pere juures. "Me oleme ööbinud nüüd viimase nelja aastaga kõikides luksusvoodites, viie ja kuue tärni voodites, ma ütlen, et see on täitsa suvaline. Enda kodu on alati see kõige parem," tõdes Särglep, kes otsustas Palmiga osta lõpuks oma kodu Bali saarele.

Särglepa sõnul on Bali just tema elustiiliga sobiv koht. "Sinna väiksele saarele tulevad kokku meie elustiili ja maitsetega inimesed. Oleme leidnud, et Bali on see koht, kus me tahaksime rohkem aega veeta. Küll aga terved suved veedame Eestis, sest Eesti suvest ei ole miski siin maailmas parem," tõdes ta.

Kui aga tekib võimalus kuhugi lennata või seiklusest kinni haarata, teeb Särglep seda silmapilkselt. Seni on Särglepale jätnud kustumatu mulje Jaapani pealinn Tokio. "Sa lähed sinna ja elad nagu tulevikus. Inimesed on hästi lahked ja tehnoloogiad, mida nad kasutavad, on õudselt ägedad," kiitis ta.

Kui Särglepal on uueks seikluseks vaja kaasa pakkida vaid tehnika ja üks paar aluspesu, siis Palmil on see protsess palju keerulisem. "Mul on õudselt lihtne, aga Kats peab alati sättima endale ilusad riided kaasa, millega pilti teha ja peab õudselt kaasa mõtlema, mida pakkida," kirjeldas Särglep influenceri elu.

View this post on Instagram channeling my inner Emrata A post shared by KATRI KATS (@katrikats) on May 16, 2019 at 9:21am PDT

Oma elu jagavad noored Instagrami keskkonnas. "Tegelikult, mis teeb ühest inimesest influenceri, on tema oskused ja õttejõud ja see, mida ta suudab edasi anda," selgitas Särglep.

Influenceriks olemine on noortele aga hobi ning elatist teenitakse videote produktsiooniga. Viimasel ajal on paar teinud palju koostööd turismiettevõtetega, tootes nendele ilusat sisu, mida ülemaailmselt jagada ja turiste kohale meelitada.