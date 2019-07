Rõõmus hetk toimus otse XX tantsupeo "Minu arm" platsil Kalevi staadionil.

Tiinale abieluettepaneku teinud Kristjan rääkis, et mõte ettepanekust tekkis tal juba umbes poolteist aastat tagasi. Kogu lugu ise ulatub aga aastasse 2014, mil laulupeol "Puudutus" tekkis Kristjanil üldse mõte osaleda laulu- ja tantsupeol.

"Kus veel seda ettepanekut teha, kui mitte ühel ilusal peol, kus on hüüdlause "Minu arm". "Puudutus" oli see, mis mis mind puudutas ja ettepaneku tegin "Minu armul"," rääkis Kristjan.

"Aktuaalsele kaamerale" rääkis Kristjan, et loodab koos Tiinaga näha ka 200. laulu- ja tantsupidu.

"Mul on kogu tantsupeoga ka üks mõte ja miks oli mõte just siin tantsupeol see ettepanek teha, et võib-olla me näeme ka 200. juubelit. Me siis küll võib-olla enam ei tantsi, aga äkki saame tribüünilt kaasa elada ja vaadata. 50 aasta pärast võiks olla see aeg, kus uuesti meenutada häid ja helgeid aegu. Minu jaoks on see sügavale hinge pugenud ja mina leidsin oma armu," rääkis mees.

Tiina ütles, et kui Kristjan teda "Tuljaku" lõpus tõstest enam maha panna ei tahtnud, siis hakkas ta aimama, et midagi võib nüüd juhtuda.