A$AP Rocky võib väidetava rünnaku tõttu jääda Rootsi nädalateks vahi alla

A$AP Rocky on Rootsis sattunud seadusega pahkuksisse ja asjad võivad olla tõsisemad kui alguses arvatud. Räppar vahistati selle nädala alguses rünnaku eest ja Rootsi õimud võivad teda riigis kinni pidada veel nädalaid. Kui A$AP Rocky vahejuhtumi pärast ka tõesti kohtu ette astub, võib teda oodata kuueaastane vanglakaristus.

A$AP Rocky vahistati teisipäeval pärast möödunud nädalavahetusel Stockholmis toimunud rüselust. Väidetavalt paluvad prokurörid kohtunikult luba hoida räpparit ja tema sõpru kinni veel kaks nädalat, kuni nad väidetavat rünnakut uurivad. Tavaliselt hoiavad Rootsi võimud inimesi sellistel juhtudel vahi all 72 tundi, vahendab Exclaim.

Kuigi üks A$AP Rocky sõpradest on ebapiisavate tõendite tõttu juba vabastatud, hoiavad võimud räpparit endiselt vahi all. Uurimine on pooleli, kuid kui räppar tõesti rünnakus süüdi mõistetakse, seisab ta silmitsi kuueaastase vanglakaristusega.

A$AP Rocky vahistati pärast seda, kui Rootsi politsei oli saanud videomaterjali, kus on näha, et räppar sattus nädavahetusel ühe noore mehega kaklusesse.

Vahejuhtum leidis aset pärast seda, kui mees süüdistas A$AP Rocky't tema kõrvaklappide lõhkumises ja kuigi räppar püüdis esialgu olukorda leevendada, näitab video, et lõpuks haaras A$AP Rocky mehest kinni ja peksis teda, kuni ta kõrgele õhku lennutas.