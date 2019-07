Tallinna teletornist hüppab sünnipäeval alla ligi 60 ekstreemlangevarjurit

Lisaks Tallinnale saab teletornist tehtavaid hüppeid jälgida vaid Kuala Lumpuris ja sel aastal ka Rotterdamis. "Kolmel päeval järjest toimuvad langevarjuhüpped teletorni 175 meetri kõrguselt 22. korruse vaateplatvormilt," ütles Tallinna teletorni juhataja Jüri Kriisemann. "Sel aastal saab ka hüpete ajal teha servakõndi ja hüppajaid üsna lähedalt vaadata. Servakõnd toimub poolringis, et hüppajaid mitte segada."

Esmakordselt võtab hüpetest osa rekordarv naisi – 6. Hüppajad on pärit Eestist, Soomest, Venemaalt, Poolast, Suurbritanniast, Taanist, Rootsist, Hollandist, Prantsusmaalt, Ungarist, Norrast, Saksamaalt, USA-st, Austraaliast ja Lõuna-Koreast. Eestis tegeleb alaga aktiivselt alla 10 langevarjuri.

Base-hüpe tähendab langevarjuga hoonetelt, kraanadelt, sildadelt või kaljudelt alla hüppamist. Peamine erinevus tavalisest langevarjuhüppest on kõrgus, mis base-hüppe puhul on tavapärase 4 kilomeetri asemel 50 kuni 200 meetrit. See on lubatud vaid väga kogenud langevarjuritele.

