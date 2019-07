Menu soovitab laulupeo filmiõhtuid, "Stranger Thingsi" ja Jaapani kassiraamatut

Tuleva nädalavahetuse veedavad enamik inimesed tõenäoliselt laulu- ja tantsupeo vaimus, aga kindlasti on ka neid, kellel jääb sellest veel väheks või tahaks midagi muud ette võtta. Vikerraadio saates "Huvitaja" jagasime kolm soovitust, mida nädalalõpul ette võtta.

Laulupeo filmiõhtud nii pere pisematele kui ka vanematele

Maarjamäe lossipargis on laulupeo eel toimumas ERR-i perepäev "Ühes taktis", kus koostöös laulupeoga jagub tegemist nii noorematele kui vanematele. Päeval näidatakse seal lastele välikino, õhtupoolikutel tulevad näitamisele ka ERR-i arhiivis olevad laulupeo teemalised dokumentaalfilmid. Iga filmiõhtu lõpetab üks filmipärl Eesti kinoklassikast – 4. juuli õhtul on selleks filmiks "Viini postmark" ja 5. juulil "Siin me oleme".

Laupäeval ja pühapäeval ehk 6. ja 7. juulil on võimalik aga Maarjamäe lossipargi ekraanidelt jälgida nii laulu- ja tantsupeo rongkäiku kui ka laulupeo kontsertide ülekandeid. Sissepääs on tasuta.

Netflixi hittsarja "Stranger Things" uus hooaeg

Kes aga laulu- ja tantsupeole ei lähe ning nädalavahetusel jääb vaba aega, siis värsketest telesarjadest väärib tähelepanu Netflixi hittsarja "Stranger Things" – eestikeeli "Veidrad asjad" – kolmas hooaeg. Tegemist on müstilise krimisarjaga, mille pildikeel ja temaatika laenab tugevalt 1980. aastate kinoklassikast. Sarja eesotsas on kamp noori, kes peavad lahendama väikelinna Hawkins kimbutavaid mõistatusi.

Sarja eelmised kaks hooaega on olnud tipptasemel nii loojutustuse kui vaatemängude mõttes, seega kõigil neil, keda huvitavad müsteeriumid ja retroesteetika, tasub kindlasti sarjale võimalus anda. Sari jõuab vaatajate ette 4. juulil, mis on teatavasti Ameerikas iseseisvuspäev – kaval otsus, tänu millele püstitab sari avapäeval ilmselt mitmeid vaatajarekordeid.

Jaapani kirjaniku Arikawa Hiro raamat kassi ja inimese suhetest

Kirjastus Tänapäev andis eesti keeles välja Jaapani kirjaniku Arikawa Hiro teose "Rändava kassi kroonikad", mis peaks olema südamelähedane kõigile kassiarmastajatele. Loo jutustajaks ongi üks kass, kelle suhted inimestega läbi teose avanevad – raamat sarnaneb filosoofiliste mõtiskluste poolest justkui Tõnu Õnnepalu "Mandalaga", aga seal on ka sarnast südamlikkust nagu Astrid Reinla "Teofrastuses". Mõnus suvine lugemine, mis teeb tuju heaks ja südame soojaks.

Kellel veel isu kassiraamatute järgi, siis raamatusarjas "Punane raamat" ilmus mõned kuud tagasi Moskva kirjaniku Grigori Služiteli teos "Saveli päevad", mis räägib loo kassist nimega Saveli, kes on raamatu jooksul näitaks Tretjakovi galerii rotipüüdjaks, lugejatele aga avaneb pilt moodsa aja moskvalastest ja suurlinna eluolust.