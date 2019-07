Värske Missis Estonia Elina Kalju: pereelu oli ainus, mis sai kannatada

"Mul oli tööga selles mõttes väga hästi, et seal oli kollektiivipuhkus, mis tegi selle asja lihtsamaks. Pereelu oli ainus, mis sai natuke kannatada, sest hommikul olid varased lahkumised ja õhtul hilised tagasitulekud," ütles Kalju "Vikerhommikus", et oma last nägi ta peamiselt siis, kui poiss oli juba magama läinud.

Kalju selgitas, et Miss Estonia ja Missis Estonia võistluste vahe seisnebki selles, et esimesel juhul hinnatakse noori tütarlapsi, teisel juhul juba pereinimesi. "Tegelikult on põhivahe see, et missid on neiud ja missised on need kandidaadid, kes on kas abielus või vähemalt ühe lapse emad," selgitas ta.

Kuigi lähedastele oli Kalju otsus osaleda võistlustel üllatus, siis lõpuks kujunes perekonnast suurim tugi. Kalju lisas, et tema väike poeg oli ema suurim fänn, kui naisele lõpuks kroon pähe asetati, oli poeg aga kohmetu. "Ta ehmatas ja tuli isegi selline lause, et kas emme ei tule enam kunagi koju," ütles naine.

Sellisel võistlusel osales Kalju esmakordselt. "Ilma pakkumiseta poleks seda tulnud. Tiina Jantson, kes on seda üritust 27 aastat oma õlul vedanud, võttis julguse, tuli minu juurde," ütles Kalju, et jutt oli veenev ja nii see jah tuli.

Missivalimisteks valmistumise hulka kuulusid fotosessioonid, koreograafiaproovid ja lavaproovid. Võistlustules oli üheksa naist. "Me ei tundnud kordagi, et me oleme üksteise jaoks konkurendid. Me oleks pidanud olema, aga me ei olnud," ütles Kalju, et omavahel oli väga hea klapp ning võistlusel tekkisid ka sõprussuhted.

Kuigi võistlusperiood oli internsiivne, tunneb naine sellest nüüd isegi puudust. "See ärevus ja kõik, mis hoidis sellist väga tugevat emotsiooni ja pinget, see on läinud," tunnistas ta.