Orissaares toimub kolmandat korda elamusfestival I Land Sound

I Land Soundi muusikaline programm koosneb kuuest lavast: Kai, Kuppel, Loojangu, Metsalava, Piidivabrik ja Terrass. Kõik artistid osalevad festivalil residentide või külalistena mõne Eesti või välismaise klubi, peosarja või raadiosaate koosseisus, tuues kokku rohkem kui 20 kooslust ning üle 100 DJ Eestist või välismaalt.

Tänaseks on festivali kavas enda kinnitanud: 9/11, Biit Me Record Store, Bling Productions, Estonian Funk Embassy, Haigla Pidu, Hall, Helind, Nastja Riist, Öömaja, Piidivabrik, Psÿdja, Raadio 2, Still Out, Sünk, Tiks, Tjuun In, Välk, Vilsandi Trance, Zenni ja Tagasi. 2019. aastal esinevad festivalil ka kaks kollektiivi välismaalt: Rumeenia festivali Pepita kollektiiv ja Helsingi muusikud kollektiivist Post Bar.

Festivali oluliseks osaks on kunstiprogramm, mille eesmärk on luua korduskasutatavatest materjalidest praktilised ning püsivad eksponaadid mitmetete Eesti kunstnike ühisloome tulemusena. Kunstnikena löövad kaasa näiteks Ines Villido, Maria Evestus, Lex Zooz, Maria Hommik, Sten-Martin Sinisaar, Maria-Liisa Leonidov, Grete Lehemaa, Josif Toots, Kerli Savi, Lizeth Wolk, Non Grata, Kadi Grass, Kadri Kass, Berit-Bärbel Rebane, Taivo Peterson jpt.

Seekordsed töötoad keskenduvad kolmele suuremale valdkonnale: keha ja vaimu koostöö, vanarahva mängud ja kombed ning keskkond ja taaskasutus. Loengute sarja siht on 2019. aastal piiride ületamine ja stereotüüpide purustamine. Festivali meelelahutusprogramm sünnib koostöös Fopaa ja Comedy Estonia-ga.

I Land Sound toimub Orissaares Illiku laiul 11. kuni 14. juulini.