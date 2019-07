Kardashian võitis kiirmoebrändilt kopeerimise eest 2,7 miljonit dollarit

Kardashian-West süüdistas Missguidedi brändi oma riideesemete kopeerimises, vahendas BBC.

Missguided loobus kohtus enda kaitsmisest ning maksis Kardashianile nõutud 2,7 miljonit dollarit dollarit. Moebrändil keelati Kardashianiga seotud kaubamärgi kasutamine oma toodete müügis, levitamises ja ja turundamisel.

Kardashian süüdistas moebrändi selles, et see kopeerib riideid, mida tema oma sotsiaalmeediapostituste piltidel kannab. Naise sõnul ilmuvad sarnased riided moeketi veebilehele kõigest mõned tunnid pärast postituse avaldamist.

Going through old fitting pics & found this gold look that Kanye made for me for my Miami trip last summer (I went w the neon vibes instead) P.S. fast fashion brands, can you please wait until I wear this in real life before you knock it off? ???? pic.twitter.com/MZiGLmC0yI