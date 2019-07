Disney uueks merineitsiks saab Halle Bailey

"Väikese merineitsi" ("The Little Mermaid") filmiversiooni hakatakse tegema 2020. aastal, peaosas 19-aastane lauljatar ja näitleja Halle Bailey, vahendas EW.

Bailey on tuntud R&B duost Chloe x Halle, kus laulab ka tema noorem õde Chloe. Koosseisu on kiitnud näiteks Beyoncé, kes kaasas duo oma maailmaturnee "On The Road II" soojendusesinejaks.

"Väikese merineitsi" režissöör on Rob Marshall, kelle käe all valmis hiljutine Mary Poppinsi järjefilm "Mary Poppins tuleb tagasi". Režissööri sõnul on Bailey'il olemas vaimsus, süda, noorus, lihtsameelsus ja sisu, mida Arieli kehastamiseks vaja on. Lisaks muidugi võimas hääl. "See on lugu tüdrukust, kes leiab oma hääle. Ja see lugu tundus meile kohe põnev ja ajakohane," kommenteeris Marshall.

Seni pole veel avaldatud, kes on filmi teised näitlejad, kuid Ursula rollis astub suure tõenäosusega üles Melissa McCarthy.

"Väike merineitsi" on Disney 1989. aasta animafilm, kus kõlas muusika heliloojatelt nagu Alan Menken ja Howard Ashman. Uues filmis töötab muusikaga taas Menken ning uue tegijana Lin-Manuel Miranda.