Merepäevade programm tuleb Meisterjaani ja Koržetsitega

12.-14. juulil toimuvad Tallinna merepäevad avavad mereäärseid piirkondi linnarahvale. Programmis on mitmeid meretegevusi, mille hulka kuuluvad teiste seas mereteemalised õpitoad-näitused, meresõidud nii purjelaevadega kui ka väiksemate alustega ja purjeregatt Tallinn Race 2019. Haven Kakumäe üllatab kahepäevase kala-alaga, kus Vladislav Koržets õpetab koos pojaga kalaroogade valmistamist.

"Kõigis neljas sadamas leiab merelisi tegevusi, mis on ühteaegu nii õpetlikud kui ka põnevad," sõnas Tallinna merepäevade merekoordinaator Lauri Väinsalu. "Ainuüksi merepäevade esimesel päeval saab Noblessneri sadamalinnakus toimuval merekoolitusel "Matk muinasaega" viikingite ajalooga tutvuda, Vanasadamas õpetatakse meresõlmi tegema ja Lennusadamas toimub meremajanduse teemaline meremõtlejate foorum. Need on vaid mõned üksikud näited mitmekülgsest programmist," täpsustas Väinsalu.

Lisaks toob Väinsalu esile, et tänavustel merepäevadel on ainulaadne võimalus minna merele vaatama päikesetõusu Meisterjaani kontserdi saatel. "Väljasõit sadamast on kell 4 varahommikul. Päikesetõusukontsert toimub vaid ühel korral, mis teeb kogemuse veelgi erilisemaks," lausus Väinsalu.

Tallinna merepäevade eesmärk on viia merele võimalikult paljud soovijad. Nii on 13. juunil kell 16-19 Lennusadamas võimalik projekti "Erilised purjetajad" raames merele minna parapurjekatega. Projektis löövad kaasa olümpiasurfar Ingrid Puusta, rooli ja sootide hoidmist juhendab Kreeka parapurjetamise koondise treener Iakovos Kikianis. 13. ja 14. juulil on kõikidel huvilistel aga võimalus proovida purjetamist nii Lennusadamas kui ka Haven Kakumäel, kus koostöös Eesti jahtklubide liiduga toimuvad purjeõppesõidud.

13.-14. juulil seab populaarne kalanduse teabekeskuse kalaala end sisse Haven Kakumäe jahisadamas. Kalaalalt saab kaasa osta värsket kala ja kohapeal näpunäiteid, milliseid roogasid sellest kodus valmistada. Kalaalal koos pojaga oma oskusi näitav armastatud kalakokk Vladislav Koržets lubas, et kindlasti tuleb menüüsse roogasid räimest, kuna tegu on Eesti rahvuskalaga. Lapsi ootab kalaalal puidust laevakeste ja kalade meisterdamine, pühapäeval aga virtuaalreaalsusmäng, mille abil saab ise merel seilata, kala püüda ja kalamehe elu kogeda.

Tallinna merepäevadel ei jää puutumata ka keskkonnateemad. Laupäeval toimub Vanasadamas Kesk-Läänemere programmi mereprügiteemaline töötuba. Nädalavahetusel meretaksoga Vanasadamast või Lennusadamast Piritale sõitvad inimesed saavad Pirita rannas osaleda "Hoia merd" tegevustes kogu perele.

Tallinna merepäevadel toimuvad laevasõidud erinevate sadamate vahel.

Tallinna merepäevi külastab igal aastal enam kui 100 000 inimest. Kokku leiab sündmusi kolme päeva jooksul neljast sadamast: Vanasadam, Lennusadam, Haven Kakumäe jahisadam ja Noblessneri sadam.