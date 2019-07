Laulupeotuli jäi gaasipuudusesse, õnneks oli piisav varu kriitiliseks hetkeks

Laulupeotuli on mööda Eestit liikunud 4200 kilomeetrit ja kokku on teekonnal viis laternat, kus tuli alati põleb. "Tuld me oleme kustutanud korduvalt, aga seda ainult tõrvikus, sest tõrvik on seekord vahelduv nähtus. Sündmuse alguses me paneme ta põlema, pärast me paneme ta kokku, sest terve kuu aja on tuli liikunud nii pikki vahemaid, et kui seda ainult tõrvikus liigutada, siis me oleks alles kolmandiku peal. Päris tuli põleb meil kogu aeg laternas," selgitas Kortel saates "Ringvaade suvel".

Kortel tõdes, et tule tulemisel on olnud ka pingelisemaid hetki, sest tuld üleval hoidva gaasi esialgne arvestus jäi väiksemaks kui tulega seotud üritustel seda kulus. "See gaas, mida meie kasutasime, sai korraks otsa. Me ei saanud seda juurde, aga meil oli piisavalt varu, et see kriitiline hetk üle elada," kinnitas Kortel, et tuli kordagi ära ei kustunud.

Korteli sõnul ei käinud tuli seekordsel teekonnal küll vee all ja taevas, kuid seda veeti kõikvõimalike liikumisvahenditega, nende hulgas näiteks suuskadega. Võrumaal sõitis tuli ka hobuse seljas. "Tulemeeskonnal vahet ei ole, kuidas see tuli liigub. Meile on oluline, et tuli ei kustuks," lausus Kortel, et tulekandjate otsustada jääb, kuidas tuld edasi viiakse.

Täna hilisõhtul jõuab laulupeotuli Pika Hermanni torni, tuletorni saabub see 6. juuli õhtul enne esimest kontserti. "Mina meeskoorilauljana ütlen, et see on sajandi sündmus. Sellist kindlasti vast rohkem ei tule. Kui sellist võimalust pakutakse, oleks väga häbi sellest ära öelda," ütles Kortel, et temal on olnud suur au laulupeotule eest vastutada.