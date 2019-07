Galerii: Laulu- ja tantsupeo tuli jõudis "Ringvaate" suvesaate stuudiosse

Tuli on täna kogu päeva olnud Tallinnas aga laulu- ja tantsupeo "Minu arm" produtsent Margus Saar meenutas, et tema mäletamist mööda ei ole tõesti tuli mitte kunagi varem telemajas käinud. "Ma muidugi väga loodan, et midagi siin põlema ei lähe," lisas ta.

Tulega saabus erakordsele võttele telemaja stuudiosse leeki kuu aega üleval hoidnud tulemeeskonna liige Jaak Kortel, kes pidi muuhulgas aru andma, mitu korda tuli ekstreemsetes tingimustes rännates ka kustunud on ning millised on olnud tule teekonna raskeimad hetked.

Kuidas tuline võte möödus, näeb juba täna õhtul kell 21.35 saates "Ringvaade suvel".