Saagim väljapressimisest: paanikasse ei tasu minna, see on kriminaalselt karistatav

Saagim ütles Raadio 2 hommikuprogrammis, et on olnud suhtes inimesega, kes on teda hiljem foto- ja videomaterjaliga šantažeerinud. "See läheb väljapressimise kategooria alla ja see on kriminaalselt karistatav. Ärge minge paanikasse, sellisele haigele inimesele võib alati öelda, et aga palun, levita, aga see on kriminaalselt karistatav," soovitas Saagim kõigile, kes on sarnases olukorras olnud.

Suvel lööb etendustes Liina Pulgese asemel kaasa Reet Härmat, kes on samuti sattunud oma paljastava foto tõttu ebameeldivasse olukorda. Härmat meenutas, et saatis kunagi pesufoto endast mehele, kes seda sõpradega jagas. "Kui sa ei ole väga kindel inimeses ega ka endas, et kas sa julgeksid, et su pesus pilt tuleks tänava reklaampostile, siis ära saada. Kui sa oled kindel, siis on ükskõik," soovitas Härmat.

Saagim lisas, et just sellisid teemasid etenduses käsitletakse ning jagatakse publikule ka nõu. Juriidilistes küsimustes on Saagim enda sõnul väga pädev. "Me oleme psühholoogid pisut, naised julgevad küsida ja tahavad saada vastuseid," ütles Saagim.

Naine lisas, et suhteteemadest rääkimine teeb olemise ka väga kergeks. Ta tõi näite, kui etenduses kaasa lööv Kethi Uibomägi pidi lavale astuma samal päeval, kui ta maha jäeti. "Ta tuli lavale, tal olid pisarad silmas ja ta rääkis, kui raske see on, kui paha tal on olla. Ta täiesti avanes seal. Ta ütles hiljem lava taga, et tüdrukud, kui ma ei oleks seda täna endast välja saanud, ma ei tea, mida ma oleks teinud," lausus Saagim.

Kui Saagim eelmine kord Raadio 2 eetris oma etendusest rääkis, ähvardas seda ärajäämine, sest Brigitte Susanne Hunt teatas, et ei taha lavastuses siiski kaasa teha. Kui Hundi asendajaks sai viimasel minutil Kethi Uibomägi, siis kevadel teatas lavastuse osaline Liina Pulges, et tema ei tee suvel projektis kaasa. Saagim otsustas tema asemel kaasata Reet Härmati.

Kaks järgmist etendust toimuvad Kuressaares. "Kusjuures Saaremaa on minu sünnikoht ja selline eriline side Saaremaaga seoses ka. Kuigi ütleme nii, oma saarelt ma pole kunagi mehi murdnud," kinnitas Härmat.