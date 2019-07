Jana Liisa Johannson ja Jaanus Saks avaldasid koostöösingli "Kaotatud"

"Jaanus kutsus üks päev stuudiosse, et noh, on üks lugu. Ehitasime ja voolisime ja tuli välja selline nali. Päris vahva ralli oli," kommenteeris Johannson loo sündi Facebookis.

Laulu sõnad on kirjutanud Jaanus Saks, muusika autorid on Siim Ilves ja Jaanus Saks. Muusikavideo autor on Georg Madis Puhm.