Galerii: Tule tulemisest on ETV vahendusel saanud osa pea iga teine eestlane

Tantsu- ja laulupeo tule tulemine peopaika on olnud tänavu üks suurimaid rahvakultuuriüritusi, mis hõlmas kogu Eestit. Täna pealinna jõudvat peotuld on 33 päeva saatnud ka ETV, kes paneb õhtul peotule liikumisele meeleoluka punkti ja näitab homme kokkuvõtvat erisaadet teekonnast kogu selle ülevuses.

Juubelipeo tule liikumine on ühendanud inimesi üle Eesti ja kõik soovijad on saanud tõrvikut suisa enda käes hoida. Tule teekonda on koostöös Laulu- ja Tantsupeo SA-ga saatnud alates 3. juunist ka ETV saatesari "Tule tulemine", mis viimast korda jõuab vaatajateni täna kell 20.45.

Rahvusringhäälingu elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi sõnul on viie nädala jooksul kogutud materjal unikaalse väärtusega Eesti kultuuriloos. "Olen tohutult rõõmus, et oleme ära käinud väga paljudes väikestes Eesti paikades, kuhu me poleks muidu filmima sattunud. See, mis meid Eesti peal tuuritades ees ootas oli kaunis ja kirev nagu rahvariideseelik," märkis ta ja lisas heatujuliselt, et võttemeeskonda ootasid kõikjal ees rõõmsad ja abivalmid kohalikud. "Kõige rohkem rõõmustaski mind üritustel olles see, kui inimesed väitsid, et aitasime televisiooniga info levikule kaasa ja et nüüd nägid meie maa kirevust sajad tuhanded eestlased," lausus ta.

ETV ja saatejuhid Jüri Muttika ning Heleri All on laulu- ja tantsupeo tulega kaasas käinud 33 päeva, sellest valminud saatesari "Tule tulemine" on tele vahendusel jõudnud tuhandete kaasaelajateni. Kantar Emor teleauditooriumi mõõdikuuringu andmetel on igat saadet vaadanud otse või järgi keskmiselt 70 000 inimest ja ainuüksi juunis ETV eetris olnud "Tule tulemist" on vähemalt viis minutit vaadanud 44,5 protsenti eestlastest. "Oleme soovinud anda sellele olulisele ja kaunile teekonnale suurt kõlapinda, et võimalikult paljud eestlased saaksid oma kodukandist kaugel olevatest tule tulemise üritustest osa. Info liikus sedavõrd kiiresti, et tule kolonni teed olid autodega ääristatud, kui ühest kohast teise liiguti. Kõikjal oli tunda rahvuslikku ühtsust, rõõmu ja koos olemise tunnet," kirjeldas Karmel Killandi saadud kogemust.

Täna pannakse ETV "Tule tulemise" Eesti ringreisile väärikas punkt mereäärses Kaberneemes, kuhu tuli jõuab armastatud helilooja Veljo Tormise kodukandist Kuusalus. Kaberneemes said kokku Neeme, Loo ja Anija inimesed ning panid laulja Marek Sadama abiga püsti korraliku külapeo, kus juubelipeo tule tõrviku andis Viimsi vallale üle legendaarne filmi- ja teatrinäitleja Tõnu Kark. See peatükk jõuab vaatajateni juba täna kell 20.45.

Ent ilma ei jää vaatajad ka laulu- ja tantsupeo tule tänastest tegemistest, sest kell 21.35 vahendab "Ringvaade suvel" peotule jõudmist Tallinnasse. Peotule teekonnast läbi Eesti annab meeleoluka ülevaate suur erisaade homme kell 20.00.