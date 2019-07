Christopher Nolan käis perega ajaloomuuseumis: ta tuli nagu tavaline külastaja

Režissöör Christopher Nolan leidis Tallinnas toimuvate filmivõtete kõrval aega, et külastada Maarjamäe ajalookeskuse näitusi ning einestada seal koos perekonnaga.

"See ei olnud organiseeritud külaskäik. Ta tuli täitsa rahulikult omaette ja ilma kuulutamata, et ta on siin," kommenteeris Eesti ajaloomuuseumi arendusdirektor Inge Laurik-Teder ERR Menule.

Eesti ajaloomuuseumi kommunikatsioonijuht Helene Tedre lisas, et Nolan käis keskuses koos perega, einestades enne sealses restoranis ja külastades siis näitusi. "Tark inimene sööb ikka enne kõhu täis ja siis läheb külastab näitusi," naeris Tedre.

Nolan on abielus Emma Thomasega, kellega ta tutvus ülikoolis. Perekonnas kasvavad lapsed Magnus, Flora, Rory ja Oliver. "Ta tuli täpselt nagu tavaline muuseumikülastaja, ostis Maarjamäe keskuse pileti, läksid ja einestasid, pärast seda läksid näitusi ja monumente vaatama. Ei mingisugust eelhoiatust. Me tundsime lihtsalt kuulsa inimese ära, aga keegi teda tüütama ei läinud," lisas naine.

Maarjamäe lossis on avatud püsinäitus "Minu vaba riik" EV100 auks, kajastades Eesti elu viimase saja aasta jooksul. Filmimuuseumis on väljas püsinäitus "Duubel ÜKS", mis räägib filmitegemise põhialustest. Teder avaldas lootust, et Nolan kogus tulevasteks filmideks nendest näitustest uut inspiratsiooni.

Pärast näituste külastamist jättis Nolan sissekande ka filmimuuseumi külalisteraamatusse. "Meil on kassade juures külalisteraamatud lahti ja kassapidajad enamasti paluvad inimestelt, kas nad soovivad sinna märke jätta," ütles Tedre.