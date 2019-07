Kevin Costneri kinnitusel pidi "Ihukaitsja" järjes särama printsess Diana

Näitleja Kevin Costner avaldas, et "Ihukaitsja" ("The Bodyguard") järjefilmis pidi tema kõrval näitlema printsess Diana, kes hukkus 1997. aastal traagiliselt autoõnnetuses.

"Ihukaitsja" oli 1992. aasta ülimenukas romantiline draama, mille peaosas säras lauljatar Whitney Houston. The Guardian vahendas, et Costner paljastas PeopleTV-le, et printsess Diana ja produtsendid olid järjefilmi ideest indu täis. "Filmistuudiole meeldis idee "Ihukaitsja" järjest," avaldas Costner, kes näitles ka filmi esimeses osas.

2012. aastal rääkis Costner esmakordselt järjefilmist, mida kunagi ei sündinud, avaldades, et süžee nägi ette Diana võimaliku tegelaskuju kaitsmist jälitajate ja kõmupiltnike eest. Sarnane sisu oli ka esimeses filmis, kus peaosalisena astus üles Whitney Houston.

Costneri sõnul ilmus esimene stsenaarium tema kätte vaid päev enne Diana surmavat autoõnnetust 31. augustil 1997. aastal.

Costner lisas, et tema ja Diana olid omavahel arutanud võimalikke intiimstseene, mis filmis oleksid olnud. "Ma mäletan, et ta oli telefonis erakordselt armas ja küsis, kas me peame mõnes stseenis ka suudlema. Ta ütles seda väga austaval viisil, kuid oli veidi närvis, sest tema elu käis reeglite järgi," lausus mees.

"Ihukaitsja" oli muusikuna kuulsaks saanud Houstoni debüüt näitlemise alal. Film kogus 411 miljonit dollarit kassatulu, olles sellega 1992. aasta teine kõige edukam linateos. Filmi muusika on siiani filmiajaloo edukaim, selle helikandjaid on müüdud 45 miljonit koopiat.