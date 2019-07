Tallinnas esinev Miyagi tuleb Eestisse uut muusikat looma

9. augustil toimuval kontserdil tulevad esitlusele lood tuliuuelt sooloalbumilt "Buster Keaton", kuid kindlasti saab kaasa elada Hajime I,II ja III albumite vanadele hittidele nagu "I Got Love".

Teistkordselt Tallinnas toimuv hip-hopi ja reggae festival Wagwan toob lauluväljakule esinejad nagu MiyaGi + Andy Panda, Kabaka Pyamid, DJ Jillionaire ja Rappaana. Lisaks välismaistele artistidele annab festivalil fännidele selle suve ainsa Tallinna ning esimese lauluväljaku kontserdi Nublu.

Wagwanil toimuv kontsert on MiyaGi Balti tuuri finaaletteaste, kus lisaks uutele lugudele tulevad esitlusele vanad hitid, millest tuntuim on YouTubes 310 miljonit vaatamist pälvinud "I Got Love".

Artisti uus album "Buster Keaton" on väga personaalne, samas ühtviisi tujutõstev kui mõtlemapanevalt sünge. Albumil teevad kaasa Hajime Recordsi kuldvara Andy Panda, TumaniYO, Kadi, HloY ning uus Hajime Recordsi resident DJ.

"Wagwan on väga kvaliteetse line-up'iga festival, mida koos bändiga väga ootame. Kabaka Pyramid ja DJ Jillionaire Major Lazerist on tuntud maailmatasemel esinejad, aga põnev saab olema ka Eesti räpparite riime kuulata. Kindel on see, et ürituse vibe on midagi enneolematut," ütles MiyaGi.

Mitmed korrad Eestit väisanud MiyaGi sõnul Eesti muutunud väga südamelähedaseks, kuhu ta ei tule ainult kontserti andma vaid ka koos oma bändi liikmetega puhkama. "Eestis on kaunis puutumata loodus, toredad lahked inimesed ja imeline vanalinn, mis meile väga meeldib. Me tuleme siia alati hea meelega tagasi, sest lisaks kontserdikorraldajatele on meil tekkinud häid sõpru teiste muusikute hulgas, kellega kohtumist ootame," rääkis MiyaGi. "Lisaks puhkamisele plaanime teha Eestis ka uut muusikat koos teiste Wagwanil üles astuvate ning kohalike artistidega," lubas mees huvilistele.

Eelmise aasta Wagwani ajal sündis Tallinnas Miyagi, Andy Panda ning L.A. päris Moeazy koostöös lugu "Freedom", millel on YouTubes kaks miljonit vaatamist.