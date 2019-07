Ženja Fokin pöördelisest momendist: mõistsin, et mul pole õigust millegi üle vinguda

"Tujuga on see, et see on mu enda otsustada ja see on igaühe enda otsustada," ütles Fokin Raadio 2 hommikuprogrammis.

Mees lisas, et temal oli tegelikult elus pöördeline moment, kui otsustas oma meeleolu ise kontrollima hakata. "Läksin vanalinnas ühe PR-agentuuri kohtumisele, oli esmaspäev, väga rusuv, keeruline, kõik midagi tahavad, meilid tulevad. Äkki vaatan, et mingi inimene tuleb vastu mulle ja naeratus suul. Ma mõtlesin, et mis sul viga on. Ta tuli mulle natuke lähemale ja ta oli pime, ta ei näinud," meenutas Fokin hetke, kui mõistis, et tal pole elus millegi üle vinguda. "Mul oli hästi pöördeline punkt, et Ženja, sul ei ole õigust mitte millegi üle vinguda - sul on kaks jalga, kaks kätt, kaks silma, näed ka. Sellised punktid, kui need elus juhtuvad, loksub kuidagi paremini paika. Ma ütlen ka, et mida paremini läheb minu sõpradel, seda paremini läheb mul," lisas Fokin.

Fokini sõnul on ta õnnelik võimaluste üle, mida elu on talle ette söötnud. "Kui inimene leiab endale selle osa, mis teda ennast huvitab, siis see on väga äge. Tänasel hetkel on noored väga ägedad, sest juba teatakse, mida keskkooli lõpus tahetakse teha. See ei pea olema lihtsalt ülikoolipingi nühkimine," ütles Fokin.

Fokin ise teeb rahvusvahelisi projekte ja kolis alles mais Pariisist tagasi Eestisse. Prantsusmaal töötas Fokin üritusturunduse alal. "Eestlastel on olemas suhtumine, pealehakkamist ja nutti asju teha ja seda protsessi nautida," julgustas Fokin inimesi oma unistuste poole püüdlema.

Vene keeleruumis kasvanud Fokin tegeles Prantsusmaal palju nene klientidega ning on tänulik, et on lapsest peale olnud osa kahest kultuuriruumist. "Meie tänases geopoliitilises olukorras ei ole vene keele prestiiž selline, et ta on esmatasandil vajalik. Aga ma võin öelda, et see on vajalik," rääkis Fokin.