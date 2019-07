Armastatud muusikud asutasid salajase toiduklubi: varem nägime kord aastas

"Ma arvan, et põhiline asi, miks me hakkasime koos käima ja kunagi see asi välja kujunes, oli, et me oleme kolleegid ja sõbrad, kes tunnevad üksteist aastakümneid. Kuna kõik on lavainimesed ja kunagi polnud aega kokku saada, me küll tegime üksteisega koos projekte, aga nägime korra aastas niimoodi," ütles Koit Toome ETV saates "Ringvaade suvel", et nii kujunes välja mõte broneerida endale konkreetsed õhtud ühiseks õhtustamiseks.

Esimese restoranikülastuse tegi muusikutest koosnev seltskond Art Priorisse, kuid pärast seda on koos külastatud veel rohkelt söögikohti. "Eesmärk oligi, et iga kord, kui me kokku saame, on uus restoran, uus koht. Siis oli küsimus, mis nimeks panna, kuna enamik on laulmisega seotud inimesed, siis sai Laulvad Lusikad," ütles Lauri Liiv, kuidas söömisklubile alus pandi.

Muusikud tunnistasid, et vahva hobi taljele hästi ei mõju. "Eks need on päris kurnavad õhtud, soovitatav on eelmine päev või vähemalt sama päev mitte süüa," tõdes Toome.

Kui ühiselt välja pole aega minna, on muusikute peredes kujunenud välja kindel söögitegemise kord. Näiteks Mikk Saar on abikaasa Tanja kõrval söögitegemises kõvasti arenenud. "Olid perioodid, kui mul ei olnud aega teha, siis tema tegi. Kui me hakkasime kunagi suhtlema, siis tema kõige parem toit, mida ta ise väitis, oli üks Pasta la Mikk, mida ta siiamaani teeb. Aga teine oli konservide avamine," naljatas Tanja.

Koidu peres kokkab aga ainult naispool. "Selles mõttes on Koiduga hea lihtne, seni kuni kodus on olemas Tabasco pudel või midagi muud vürtsist, siis talle kõik sobib," ütles Koidu elukaaslane Kaia Triisa.