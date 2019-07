Ivo Linna: laulupidu on meisse programmeeritud, me peame vahetevahel kokku saama

Esmaspäeva õhtul on ETV eetris laulupeole pühendatud erisaade "Laulu- ja tantsupidu - Eesti ime". Saates meenutab oma lugu ka Ivo Linna, kes esimest korda osales üldlaulupeol 1960. aastal, kui laululava oli just valmis saanud.

"Sa pead seda tunnet tundma ja seda nuttu nutma koos teistega. See on väga puhastav," tõdes Ivo Linna juubelipeo eel ETV saates "Laulu- ja tantsupidu – Eesti ime".

Kuigi Linna on laululaval üles astunud korduvalt, ei olnud ta enne käesolevat aastat ometi kordagi jõudnud lauluväljaku torni. "See vaade, mis siit avaneb, on lihtsalt võrratu," tunnistas ta nüüd.

Ivo Linna jaoks on laulu- ja tantsupidu eestlasse kui sisse programmeeritud. "Me peame vahetevahel kokku saama. Unustama sõimlemise, kirumise ja lõputu töörügamise. Tulema kokku, et laulda oma hinged puhtaks ja vabaks," lausus ta.

Tänavuse juubelipeo tunnuslause "Minu arm" puudutab meid kõiki ja näitab isiklike lugude kaudu, kuidas on 150-aastasest laulupeost ning 85-aastasest tantsupeost kujunenud eestlaste armsaim pidu ja unikaalne traditsioon maailmas.

Saates meenutatakse Eesti võimsaima traditsiooni ja kultuurisündmuse kujunemislugu, kus igal eestlasel on rääkida oma tundeküllane lugu. Mälestusi laulu- ja tantsupeost jagavad Leelo Tungal, Heinz Valk, Ivo Linna, Aet Maatee, Hirvo Surva, president Kersti Kaljulaid, legendaarsete üldjuhtide lapsed ja lapselapsed Märt Agu ning Pille ja Mart Ernesaks, kuid ka mitmed teised pidulised.

"Laulu- ja tantsupidu – Eesti ime" on ETV ekraanil esmaspäeval, 1. juulil kell 22.20.