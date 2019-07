Inga soovitab suvefestivalidest I Land Soundi ja Intsikurmut

Kas see oli esimene kogemus raadios saadet teha, kuidas läks? Kui polnud esimene, siis mida varem raadios teinud oled?

Tundub, et konkreetselt saadet tegin vist küll esimest korda. Kui alguses tundus absurdne, et kuidas ma nüüd üksi ilma vestluskaaslaseta täis räägin, siis "Rec" nuppu vajutati, hakkas kuskilt äkitselt juttu voolama, nii et tegelikult oli täitsa fun.

Kirjelda oma saate muusikavalikut. Miks valisid just need lood?

Ma valisin oma kõige lemmikumad. Mul on Spotify playlist minu kõigi aegade armastatuimatest lugudest ja valisin sealt siis kõige märgilisema tähendusega lood. Samas üritasin ka hoida sees mõningaid variatsioone, et oleks huvitavam.

Kas kuulad ka ise raadiot? Milliseid jaamu või saateid kuulad?

Ausalt öeldes kuulan raadiot üsna vähe. Pigem kuulan Spotify'st oma lemmikuid või mingeid erinevaid demosid, mida olen teistega koostöös teinud. Või valitseb autos üldsegi vaikus...

Vaikselt on algamas suviste kontsertide ja festivalide hooaeg. Milliseid üritusi algavast suvest soovitad?

Naljakas, et soovitaks üritusi, kus pole ise veel varasemalt käinud, aga ju siis olen saanud nii head tagasisidet, et julgen seda teha. Üks nendest on festival I Land Sound, kuhu nüüd see aasta lõpuks lähen. Teine on Intsikurmu, kuhu samamoodi varasemalt esinemiste tõttu pole jõudnud, kuid sel aastal ideaalis tahaks minna.