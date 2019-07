Lauri Saatpalu Dagö loomingupausist: mõtteid ei olnud, kuidas edasi minna

Dagö solist Lauri Saatpalu esitles üle seitsme aasta bändi uut singlit "Tantsin su poole". Saatpalu selgitas, miks Dagö tegemistesse paus tuli ning tõdes, et nüüd on loomingus taas uus hingamine.

"Vanad tuuled puhuvad kogu aeg," põhjendas Saatpalu Raadio 2 hommikuprogrammis, miks Dagöle uus elu sisse puhuti.

Dagö viimane numbriplaat ilmus 2011. aastal, 2014. aastal ilmus bändi kontserdiplaat ning vahepealsetel aastatel on bändi sulest sündinud umbes üks uus laul. "Nüüd üle seitsme aasta alustasime uue albumi tegemist, sest nüüd on värskeid mõtteid, toredaid ideid jälle," ütles Saatpalu, et bändil on uus hingamine.

Uue plaadi materjali valmistas Saatpalu ette koos bändikaaslase Peeter Rebasega Hiiumaal Kassaris. "Tegime seal kolm päeva kahekesi tööd. Meil olid mõtted ja siis me salvestasime need jupid ära," ütles Saatpalu, et musitseerimise vahepeal tehti ainult söögipause ja juppidest koorus välja idee uueks albumiks.

Saatpalu kinnitas, et tohutut kriisi bändil vahepeal ei olnud, lihtsalt muud tegemised. "Mõtteid ei olnud, kuidas edasi minna ja oli ajapuudus, nii Peetril kui ka minul," ütles Saatpalu, kes ise pühendus vahepealsetel aastatel rohkem teatrile.

Saatpalu lisas, et bändi kuldaeg oli 2000. aastatel. "Me tegime seda Dagöt väga intensiivselt, nokitsemist alustasime aastast 1998 ja tegime täie auruga kümme aastat jutti," ütles Dagö, et kuldaeg sai lõpuks otsa ning sellega ja suurte tuuride aeg.

Uus plaat ilmub järgmisel kevadel ning "Tantsin su poole" on albumi esimene singel.