Lastesaade "Ööülikooli päevane osakond" kutsub avalikule salvestusele

Raadioteater alustas Ööülikooli loengute kõrval lühiloengutesarjaga "Ööülikooli päevane osakond", kus täiskasvanud räägivad keerulistest asjadest väga lihtsalt. Tegemist on lastele mõeldud miniloengutega, mida on mõnus kuulata ka suurel inimesel.

Sel suvel on Vikerraadio eetris kümme uut saadet. 8.-12. juuli ja 26.-30 august kell 9.30 ja 18.30.

Suvel on lektoriteks filmirežissöör Tanel Toom, arhitekt Mihkel Tüür, antropoloog Joonas Plaan, japanoloog Alari Allik, kunstiteadlane Gregor Taul, filmirežissöör Rainer Sarnet, kirjanik Maarja Kangro, kliiniline lapsepsühholoog Mariana Saksniit ja traumakirurg Peep Talving. Esmaspäeval, 8. juulil teeb otsa lahti filmirežissöör Tanel Toom, kes arutab koos lastega selle üle, mis on film ja kuidas seda tehakse.

Sarja avapaugu tegi Peeter Volkonski teemal "Mõtelda on mõnus". Bioloog Kristjan Piirimäe kõneles Nikolai Nossovi raamatu "Totu Kuul" näitel sellest, mis on teadus ja mis on teaduslik mõtlemine. Kirjanik Urmas Vadi arutles teemal "See maagiline - "kui"", semiootik ja kirjanik Valdur Mikita lehitses oma noorpõlve päevikut "15-aastaselt Artekis..." ning kunstiteadlane ja dramaturg Eero Epner rääkis võlumisest. Kõik varasemad loengud on järelekuulatavad siin.

Kes soovib teisipäeval minna kuulama saate avalikku salvestust, siis registreerimine on aadressil lasteylikool@gmail.com ja uute salvestuse kohta saab infot jälgide Raadio Ööülikooli Facebooki grupis.