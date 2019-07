INGA segas kokku "La Forza" ja Nublu

La La Ladiese endine liige ja Eesti Laulu finalist INGA lõi mesti Eesti Laulu poolfinalisti Around the Suniga ning koostöös valmis vahva video.

INGA segas kokku Eesti hittlood ning tegi neist kaasahaarava popurrii, saatjaks ansambel Around the Sun. Popurriis kõlavad:

1) Victor Crone - "Storm"

2) Nublu - "öölaps!"

3) WATEVA - "My Love 2 U" (ft. Emily J)

4) Cartoon - "On & On" (feat. Daniel Levi)

5) NOËP - "New Heights"

6) Púr Múdd ft.Andreas Poom - "Truth Is"

7) Reket - "Ma kuulsin seda läbi viinamarjaväädi"

8) Karl Erik Taukar - "Segased Lood"

9) Elina Nechayeva - "La Forza"

10)Elina Born, Jüri Pootsmann - "Jagatud Saladus"

Video režissöör on Shurik Zubra.