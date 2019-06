Viieaastane leiutaja: rõõmu saab mõõta

Eleanor kinnitas "Vikerhommikus", et rõõmu saab mõõta. "Tõmbad kangist, hüüad juhhei ja siis vaatad peeglisse, lähed ühele küljele ja keerutad ratast," kirjeldas Eleonora protsessi.

Ema Margit ütles, et Lotte isa Oskar tegi rõõmumeetri ehitamise käigus mõned vahvad muudatused kavandile, mille Gustav ja Eleanora võistlusele esitasid. "Meie andsime Oskarile täiesti vabad käed, sest me teame, et ta on maailma parim leiutaja," ütles Margit.

Leiutamisvõistlusel 11 parima hulka sattumine oli Margiti sõnul nii suur saavutus, et tundsid juba poolfinaali võites ennast võitjatena. "Kui võit tuli, oli lastel rõõmutase täiesti laes, see oli meie jaoks väga vahva kogemus," kiitis ta.

Eleanora sai leiutamisest nii suurt inspiratsiooni, et on juba välja mõelnud uue vahva leiutisena seebipaberi, millega saab korraga käsi pesta ja kuivatada.

Eleanora ütles, et tema on pigem rõõmus laps, aga tuleb ette ka kurbi hetki. Siis peab lihtslt rõõmumeetri appi võtma.

Rõõmumeetriga saab igaüks, nii laps kui ka täiskasvanu, oma organismi rõõmutaset mõõta, ja kui see on madal, pole midagi head oodata. Sellisel juhul on lapsed vastuvõtlikud viirustele ja samuti jonnile. Rõõmutaset tuleb mõõta vähemalt kord aastas.

SEB ja Lottemaa teisele leiutamisvõistlusele tuli töid igast Eesti nurgast, neid esitati nii eesti kui ka vene keeles ja kõige aktiivsemalt leiutasid algkoolilapsed. Konkursi noorimaks osalejaks osutus kolmeaastane leiutaja, kelle töö kergendab laste hambapesu.

Möödunud aastal toimunud esimese võistluse võitis kommipaberiavaja.