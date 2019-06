ETV2 pühendab pühapäevase teemaõhtu Jüri Järvetile

Sel pühapäeval on ETV2 eetriõhtul pühendatud legendaarsele näitlejale Jüri Järvetile.

Kell 19.30 "Jüri Järvet" (1995)

Jüri Järveti mälestussaade. Räägib Jaan Ruus

Kell 19.40 "Kommentaare Eesti filmile. Viini postmark" (1997)

Filmi saamislugu meenutavad osatäitjad Ines Aru ja Vladislav Koržets, teine režissöör Arvo Kruusement ning monteerija Veera Parvel.

Marke kommenteerib filatelist Ako Pärlist. Režissöör Kalle Käesel.

Kell 19.55 "Viini postmark" (1967)

Lustakas filmilugu ühe päris tavalise kastivabriku päris tavalisest meistrist, pereisast ja margikogujast Martin Rollist, kes ühel päeval, kaalule pannes oma kallimat margiplokki, otsustab ausalt elama hakata. Positiivset toonust filmile lisab meie tippnäitlejate mõnuga jälgitav mäng.

Osades Jüri Järvet, Herta Elviste, Ines Aru (Parker), Ervin Abel, Leida Rammo, Einari Koppel jt. Stsenarist Ardi Liives, režissöör Veljo Käsper.

Kell 21.15 "Päikesepoisid" (1986)

N. Simon/J. Järvet "Päikesepoisid" on lugu kahest koomikust.

Neil Simon on USA üks populaarsemaid näitekirjanikke, kelle komöödiaid mängitakse suure eduga paljudes maades. Näidendi lähtepunkt on lihtne: mitukümmend aastat koos töötanud kahe omaaegse hiilgava koomiku teed läksid aastaid tagasi vihaselt lahku. Ja nüüd ei taha vanamehed teineteisest midagi kuulda ega näha. Sama kirglikult kui nooruses edukat koostööd tehti, ollakse nüüd sõjajalal.

Tõlkis Mihkel Mutt, lavastaja Jüri Järvet, kunstnik Sirje Uusbek, muusikaline kujundaja Viive Ernesaks. Mängivad Jüri Järvet, Aarne Üksküla, Jüri Krjukov, Anne Paluver, Rita Raave, Konstantin Kald, Ain Jürisson, Helle-Reet Helenurm ja Jaanus Orgulas. Režissöör Jaan Pihlak, toimetaja Hanneli Reili.

Kell 23.25 "Jüri Järvet 70" (1989)

Liina Kirt küsitleb Jüri Järvetit tema suvekodus Loksal ja Tallinna Draamateatris. Saade valmis 1989. aasta maikuus näitleja 70. sünnipäevaks.

Kell 00.15 "Krappi viimane lint" (1989)

Telelavastus Samuel Becketti näidendi ainetel. Krapp istub magnetofoni taga ja kuulab taas ning taas omaenda häält, olles just kuulanud ühte aastatetagust lindistust. Mälu teeb valikuid ja hinnangud aastatetagustele asjadele muutuvad. Krapp on üks neist suurrollidest, mida me seostame Jüri Järvetiga. Režissöör Jaan Pihlak