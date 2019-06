ERR kutsub juubelipidu jäädvustama

Rahvusringhääling ootab jäädvustusi südamlikest ja naljakatest, lihtsatest ja keerulistest hetkedest, mis võtavad kokku juubelipeo erilise olemuse. Laulupeol osalejad on oodatud saatma fotosid nii teele asumisest, proovidest, peost endast kui ka koju naasmisest. Oodatud on ka pealtvaatajate erilised jäädvustused, mida jagada teistegagi.



Fotod laadige üles aadressil minupilt.err.ee. Fotode paremaks näitamiseks on eelkõige oodatud horisontaalasendis tehtud pildid.



ERR kasutab valikut fotodest uudisteportaalis, juubelipeo erilelehel laulupidu.err.ee ja erinevates programmides.

Autor/allikas: Tanel Valdna/ERR