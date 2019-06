Yasmyn avaldas uue loo "Responsible"

Yasmin selgitas, et värske lugu "Responsible" sündis juhuse tahtel. "Me olime vennaga (Mick Moon, toim.) stuudios ja salvestasime mingit teist lugu, aga samal ajal, kui laul programmist export'is, lasi Mick mulle oma uut instrumentaali," sõnas ta ja lisas, et ta hakkas kohe freestyle'ma mingit partiid, millest lõpuks tekkis refrään. "Pärast hakkasin refrääni ümber ehitama, kutsusin KKPalmy ka ja voila, lugu on sündinud."

Uut muusikat on Yasmynil lähiajal veel tulemas, kuid ta rõhutas, et pole väga planeerija tüüpi. "Tulemas on Gram-Of-Funiga üks singel ja kindlasti tuleb veel sooloprojekte ka," sõnas ta ja mainis, et ilma muusikata ta elada ei saa. "Kogu aeg teen ja eks jooksvalt väljastan ka miskit."

Suvel saab Yasmyni näha esinemas festivalidel Mägede Hääl, Instikurmu, WagWan ja Tartus UIT linnafestivalil.

Kuula uut lugu "Responsible":