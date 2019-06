Prantsusmaal purustati kõigi aegade kuumarekord, temperatuur tõusis üle 44 kraadi

Kuumalaine tõttu on Prantsusmaal sajad koolid suletud ning lastel on palutud püsida kodudes, vahendas The Guardian. Keskkoolide eksamid lükati edasi järgmise nädalani. Rannikualadel avati muuseumid kõigile külastajatele tasuta, et inimesed saaksid end jahutada konditsioneeriga ruumides. Ka mitmed avalikud ujulad on langetanud oma hindu.

Prantsuse terviseminister Agnès Buzyn soovitas inimestel vältida tänavatel jooksmist kella 12 ja 14 vahemikus ning palus vanematel oma lapsi mitte autodesse jätta. Presidendi Emmanuel Macroni sõnul võivad sarnased kuumalained kliima soojenemise tõttu üha tihedamaks muutuda. "Me peame muutma oma suhtumist," kinnitas ta.

Kõrged temperatuurid mõjutavad ka teisi Lõuna-Euroopa riike. Hispaanias surid 17-aastane poiss ning 80-aastane mees ootamatult, põhjuseks arvatakse olevat südamerabandus. Itaalias Milanos leiti 72-aastane kodutu mees rongijaamast surnunga, tema surma põhjust seostatakse samuti kuumalainega.

Ilmaennustuste kohaselt jõuavad kuumad ilmad nädalavahetusel ka Suurbritanniasse, Eesti ja lähiriigid jäävad kõrgetest temperatuurist hetkel puutumata.