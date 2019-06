Menu soovitab Sweet Spoti asendusüritusi, Fotografiska klubi ja uusi sarju

Sweet Spoti asendusüritused

Tallinna sadamapiirkonnas asuvas klubis Laev toimub kahepäevane minifestival Spot On, kus astuvad üles kodumaised DJ'd ja artistid. Avapäeval, 28. juunil astub lavale uus Eesti bänd Gram-Of-Fun Kristel Aaslaiuga eesotsas, kes avaldasid hiljuti ka debüütplaati "Second Breakfast". Plaadikeerutajatest tasub välja tuua näiteks peosarja TIKS juurest tuntud Sander Mölder ja Peeter Ehala. 29. juunil esinevad elektroonilise muusika duo Púr Múdd ja kodumaine naisräppar Majorlilkween, DJ'na astub üles Whogaux.

Kultuurikatlas aias, praeguse nimega klubis PADA esinevad tantsumuusika produtsendid Detroit Swindle ja Axel Boman, kes mõlemad kuuluvad house-muusika tippnimede hulga ning olid ka kinnitatud Sweet Spoti programmi. Nüüd on neid peosarja SMUUV raames 28. juunil siiski võimalik Tallinnas esinemas näha.

Fotografiskas hakkab pakkuma ka muusikaprogrammi

Tallinnas Telliskivi loomelinnakus avati rahvusvaheline fotomuuseum Fotografiska, kus toimub 28. juunil esimene Fotografiska klubi üritus. Klubis hakkavad lisaks näitustele toimuma kontserdid, peod, fotojutud, loengud ja töötoad.

Esimesel peoõhtul on peaesinejaks moodsa boogie artist OPOLOPO Rootsist, teisel õhtul astuvad üles DJ Quest ja MVP, samuti Sander Mölder ning Peeter Ehala.

Lisaks tasulisele muusikaprogrammile klubis astuvad DJ'd üles ka õues, kuhu on kõigil huvilistel võimalik siseneda tasuta. Esimesel korrusel on ürituste ala, kus toimub peo tasuline osa.

Kaks uut sarja, millega puhkusepäevi täita

HBO vahendusel on ka Eesti vaatajatele kättesaadav telesarja "Suured väiksed valed" ("Big Little Lies") teine hooaeg, mis alustas mõned nädalad tagasi ning vaatajate ette on jõudnud kolm esimest osa. Sarja avahooaeg, kus mängisid muuhulgas Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Zoë Kravitz, Shailene Woodley ja Reese Witherspoon, pälvis 8 Emmy't ja oli nomineeritud kokku 16 auhinnale.

Värskes hooajas jätkub lugu sealt, kus esimene hooaeg pooleli jäli. Staaride rida on aga tänavu veel pikem, sest sarja lisandus Oscari-võitja Meryl Streep. Kui esmapilgul võib tunduda, et tegemist on naistesarjaga, siis tegelikult on seal rohkem sügavust kui esmapilgul oodata oskaks.

Netflixi jõudis juuni algul sarja "Black Mirror" viies hooaeg, mis jätkab sama ambitsioonikalt kui varasemad hooajad. Tegemist on – nagu nimigi ütleb – tumeda tulevikuvaatega, mis räägib meie tänapäeva maailmast, aga veidi utreeritud võtmes, küsides "mis saaks, kui?". Värske hooaeg vajutab varasemast veel valusamalt just meie praegustele probleemidele ega lükkagi neid niivõrd spektrisse, vaid näitab just sellistena, nagu nad on.

Hooajas on vaid kolm osa ning neist esimesed kaks on stsenaristika meistriklass, mis uurivad nii virtuaalreaalsuse kõhedusttekitavaid võimalusi ning nutisõltuvuse traagilise tagajärgi. Kui rääkida näitlejatest, siis on hulgaliselt tuntud nägusid: avaosas astub üles Anthony Mackie, teises episoodis näiteks komöödiasarjast "That 70s Show" tundub Topher Grace ja "Sherlockis" pahalast kehastanud Andrew Scott, kolmanda episoodi peaosas on muusik Miley Cyrus.