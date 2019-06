Eesti keeles ilmus muusik Lily Alleni autobiograafia

Raamatus "Täpselt minu mõtted" kirjutab Lily Allen avameelselt ja koomiliselt oma keerukast lapsepõlvest ja tormilisest eraelust, ohtratest sõltuvustest, seksuaalsusest ja emadusest. Mõistagi tuleb juttu ka loomingust, teest tunnustuseni, kuulsusest, rahast ja muusikafestivalidest ning kõige selle varjukülgedest: pidevast meediakõmust, kohutavatest mänedžeridest ja seksuaalsest ärakasutamisest, vaimse tervise probleemidest ja hullust jälitajast.

Lily Allen (sündinud 1985) on üks Inglismaa menukamaid lauljaid ja laulukirjutajaid, kes on muu hulgas kandideerinud Grammyle ja Mercury Prize'ile ning võitnud Briti tähtsaima muusikaauhinna Brit Award ja kolm laulukirjutajatele mõeldud Ivor Novello auhinda. Allen on avaldanud kokku neli albumit: "Alright, Still" (2006), "It's Not Me, It's You" (2009), "Sheezus" (2014) ja "No Shame" (2018).