Carnival Youth avaldas muusikavideo "Boys Do Cry," kus teeb kaasa Renars Kaupers

Läti indie-roki bänd Carnival Youth avaldas 28. juunil ühes muusikavideoga uue singli "Boys Do Cry". Tegemist on järjekorras neljanda singliga kollektiivi kolmandalt täispikalt albumilt "Good Luck", mis ilmub 16. augustil.

"Boys Do Cry" muusikavideo, mis filmiti üles Siguldas, räägib muusikute sõnul soolisest võrdõiguslikkusest. "See on tänapäeval kuum teema – kes on tõeline mees ja kes on naiselik naine. Kui on keegi või miski, mis suudab meest nutma panna, siis selleks on naine ja just seda emotsionaalset poolt tahamegi videos esile tuua" kommenteeris Carnival Youthi liige Roberts Vanags.

Režissöör Roberts Kulenko ammutas muusikavideo tarvis inspiratsiooni 1970ndate B-kategooria filmidest ja lisas temaatikale vunki veelgi juurde - peategelasteks on neli stiilset daami, kes videos rusikaid välgutavad. Vanagsi sõnul sümboliseerib see mitte ainult naiste võitlust nende õiguste nimel, vaid peegeldab ka meeste hingeelu, mis võib teinekord õrn ja haavatav olla. "Mehed nutavad ka. Ja see on okei ja ei tähenda mehelikkuse puudumist. Kõik taandub sellele, kas me austame ja aktsepteerime teineteist," kommenteerib muusik.

Carnival Youth on rohkete auhindadega pärjatud Baltikumi edukaim noorema generatsiooni bänd, kes alustas tegutsemist 2012. aastal. Kolmeliikmelise kollektiivi moodustavad Roberts klahvpillidel ning kaksikud Emils (vokaal ja trummid) ja Edgars (kitarr). Kusjuures kaksikute isa on Läti tuntuima kollektiivi Brainstorm laulja, keda ka Carnival Youthi värskes muusikavideo silmata võib.

"Boys Do Cry" on saadaval kõikidel muusikaplatvormidel. Singel pärineb Carnival Youthi albumilt "Good Luck," mis näeb ilmavalgust 16. augustil. Brasiilias, Red Bulli stuudios salvestatud albumi ilmumisele järgneb Carnival Youthi seni aja suurim tuur, mis saab alguse sügisel.