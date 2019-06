Miks Ernesaks on Ernesaks? Kus asub Kungla? EKI keelekillud ETV-s annavad vastuse

Esmaspäevast, 1. juuli õhtust on ETV ekraanil EKI keelekillud, mis sel aastal jutustavad muhedas võtmes laulu- ja tantsupeoga seotud sõnade ja nimede päritolu ning tähendusi.

Ernesaksa nimest, Kunglast ja Maarjamaast, pidudest, armust ja õitsilistest – EKI keelekillud avavad tausta sõnadel ja nimedel, mis ühtaegu küll tuttavad, aga samas peidavad endas hulga üllatavat infot.

ETV ja EKI koostööna valminud keelekilde esitavad armastatud näitlejad Elisabet Reinsalu, Jan Uuspõld ja Tambet Tuisk. Teksti autorid on Eesti Keele Instituudi keeleteadlased Tiina Laansalu, Peeter Päll, Ene Vainik, Meeli Sedrik, Jüri Viikberg, Tiina Paet, Udo Uibo, Maire Raadik ja Fred Puss.

Režissöör René Vilbre, toimetaja Ester Urbala, monteerija Mikk Mäe, assistent Katrin Tõnts, produtsent Birgit Rae.

Miks Ernesaks on Ernesaks ja kuidas on see nimi seotud hundinahkade ja hernestega? Tambet Tuisk avab videos selle unikaalse nime tagamaad.