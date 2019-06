Elena Hanga saabus ETV+ uue saate jaoks Tallinnasse

Vestlussaates, mida salvestatakse eeloleval nädalavahetusel telemajas, käsitletakse erinevaid sotsiaalseid teemasid ning seda juhib lisaks Hangale ka Elena Poverina, vahendas ERR-i venekeelne portaal.

Esimese saate teemad on Ukraina migrandid Eestis, abiturientide lahkumine välismaale õppima ning halli passi omanike probleemid.

"Mul on väga hea meel, et saame selliste professionaalide abil lõpuks viia ellu elavamas formaadis projekti, kus Eesti elanike probleeme ei aruta ainult seadusandjad ja eksperdid, vaid inimesed ise, nende sõbrad, kolleegid ja tööandjad ning kõik, kes tahavad stuudiosse arutelus osalema tulla," rääkis kanali ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja.

Teleprogrammi idee tuli tema sõnul soovist laiendada eelmisel hooajal esmaspäeva õhtuti eetris olnud vestlussaate potentsiaalset vaatajaskonda ning programmi kvaliteetse saatega mitmekesistada.

"Saateformaat on keeruline ja mahukas ning Elena Hango osalemine toimetuse koosolekul veebi teel on meile väga väärtuslik. Tal on palju ideid ja tohutult kogemusi sarnaste programmide ettevalmistamisel ja elluviimisel. Meil kõigil on ääretult põnev," kinnitas Taklaja.

Uut saadet näeb ETV+-i eetris alates 2. septembrist esmaspäeva õhtuti, kohe pärast "Aktuaalse kaamera" õhtust saadet. Kordussaade on pühapäeviti kell 19.15.