Vikerraadio uus sari "Hittide radadel" alustab teekonda kuulsast "Virumaa laulust"

Eesti levimuusikas leidub palju laule, kus mainitakse mõnda paika, alates Valgre valssidest ning lõpetades Nublu lauludega. Sel suvel külastab saatejuht Taavi Libe lauludesse kirjutatud paiku, vahendab kuulajatele laulude saamislugusid ning ajab juttu kohalike inimestega. Sarja esimene saade on Vikerraadios 28. juunil kell 14.05 ja avastab Virumaad.



Avasaates räägitakse põhjalikumalt lahti populaarse "Virumaa laulu" sünnilugu. Selleks külastas Taavi Libe "Virumaa laulu" autorit Tiina Kippelit ning tegi juttu ka loo kuulsaks laulnud ansambli Rekontra liikmete Aive ja Karl Meosega. Lisaks hittidele peatub sari nendelgi lauludel, mis üldsusele vähem teada. Näiteks jõuab esimeses saates kuulajate kõrvu Kadila küla laulu lugu.



Saatesari valmib koos Vikerraadio kuulajatega, kes saatsid maikuus ligi 300 laulu, kus on nimetatud pea sadat Eestimaa kohta. Järgemööda jõuavad need lood nüüd reedeti Vikerraadio eetrisse ja samal ajal avaneb ERR-i portaalis suur Eesti kaart, kus lauludesse kirjutatud paigad peale märgitud on.



Suvesari "Hittide radadel" Vikerraadios reedeti kell 14.05 alates 28. juunist.