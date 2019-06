Laenuraamatute edu nautiv Katrin Pauts planeeris saadud hüvitise juba aasta algul ära

Möödunud aastal oli Pauts üks enim laenutatud autoreid raamatukogus ning neljandal kohal enim hüvitist teeninud kirjanike hulgas. 1855 eurot oli eelmisel aastal Pautsile raamatute eest laekunud hüvitis.

"Ma ju ise ka juba rehkendasin enne seda, kui teada sain, mis summa see on. Kui palju seda ikkagi võiks olla? Kas seda on piisavalt, et ma saan selle eest ära maksta mõned vajalikud asjad? Õnneks seda oli piisavalt, muidu ma ei tea, mis ma oleks teinud," rääkis Pauts "Vikerhommikule" antud intervjuus.

"See on kindlasti selline sissetulek, millega sa juba aasta algusest peale arvestad. Kui sa oled vabakutseline nagu mina, siis ta ongi sul planeeritud nagu ühe kuu elamise rahaks. Mina maksan selle eest nüüd ilusti üüri ära ja siis ma vaatan, mis arved ma siin veel tasutud saan," selgitas kirjanik.

Lisasissetulekuks ta summat seetõttu ei pea ning reisile selle eest minna ei plaani. "Alati loodad ju muidugi natuke rohkem saada, see pole ju mingi saladus. Aga seda välja arvutada, eriti esimest korda, kui sind palju laenutatakse, on päris keeruline. Mina võrdlesin eelmiste aastate summasid ja mõtlesin, mis siis umbes võiks kokku tulla. Seda, kui palju su raamatuid on laenutatud, saab kontrollida hõlpsalt igasugustest elektroonilistest andmebaasidest," jagas ta.

Pauts arvab, et laenutuse suure arvu taga peitub nii tõsiasi, et Eestis on raamatud väga kallid ja inimesed ei jaksa osta kui ka asjaolu, et ta on osanud piisavalt põnevalt kirjutada, mis lugejaid tõmbab.

Paberraamatuid Katrin Pauts ise väga palju ei loe. Kui harva raamatu ette võtab, siis pigem eletroonilisel kujul.