Kuulujutud "Breaking Badi" täispikast filmist said hoogu juurde

"Breaking Badi" stsenarist ja "Better Call Sauli" loominguline juht Peter Gould vastas fotole omaenda postitusega, kus seisis "Ei jõua ära oodata." ("Looking forward to this."), vahendab Indiewire.

Looking forward to this. https://t.co/tiep2BTeI8 — Peter Gould (@petergould) June 25, 2019

"Breaking Badi" täispikk film on Hollywoodi üks paremini hoitud saladusi. See on nii salajane projekt, et ühtegi filmiga seotud kuulujuttu ei ole kinnitatud, olgugi et üldsus on üsna kindel, et film jälgib Aaron Pauli kehastatud Jesse Pinkmani elu pärast sarja finaalosa lõppu, kus Pinkman põgenes inimröövijate juurest tundmatusse kohta. Sarja looja Vince Gilligan on täispika filmi edasiviiv jõud, kuid ka tema ei ole filmi loo ega näitlejate kohta midagi avaldanud.

Aaron Paul on projekti osas samuti tagasihoidlik olnud. Märtsis ütles ta, et ole midagi kuulnud "Breaking Badi" täispikast filmist, kuid vihjas, et talle meeldiks sellest osa võtta. Filmi võtted toimusid väidetavalt novembrist veebruarini Albuquerques, New Mexicos, nii et selleks ajaks oleks pidanud filmimine lõppenud olema.

Ka Bryan Cranston on oma suu lukus hoidnud. Tema tegelaskuju Walter White'i võis näha sarja finaalosas kuulihaavast tingitud verejooksu tõttu küll hinge vaakumas, kuid tehniliselt sari tema surma ei kinnitanud. See, kuidas Cranston saaks White'i rollis täispikas filmis naasta, pole teada.

Muidugi on olemas võimalus, et Pauli ja Cranstoni postitustel pole "Breaking Badi" filmiga mingit pistmist, kuigi veebruaris avalikustati, et Netflix ostis omale filmi esilinastusõigused.

Telekanal AMC, kus "Breaking Bad" jooksis ja mis näitab praegu selle sõsarsarja "Better Call Saul", näitab täispikka filmi väidetavalt pärast Netflixis esilinastumist.