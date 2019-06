Owe Petersell esimesest "Terevisiooni" hooajast: rõhutasin pidevalt, et tulen üheks hooajaks

"Terevisiooni" saatejuht Owe Petersell ei plaaninud algselt teletööd teha kauem kui ühe hooaja, kuid nüüd on otsustanud siiski jätkata.

"Läbirääkimiste käigus rõhutasin pidevalt, et tulen üheks hooajaks. Tundsin, et ei suuda rohkem anda ega ka lubada, et teen saadet viis aastat," rääkis Petersell Naistelehele.

"Hetkel on aga mõlemapoolne huvi olemas ja praeguse seisuga lähen sügisest edasi," lisas ta.

"Terevisioon" lõpetas hooaja 21. juunil rahva lemmikuks valitud Väätsa külast ning jätkab sügishooajaga juba augustis.