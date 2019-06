Galerii: Heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile" Tartu Jaani kirikus

Heategevuskontserdil olid teiste seas kohal ka fondi patroon, president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas, kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindramajor Martin Herem. "See on ühtlasi ilus ja valus töö – aidata viia ellu nende laste unistusi, kelle vanem on langenud või vigastada saanud kaitstes Eestit kodust kaugel," ütles Kaljulaid.

Muusikutest pakkusid oma uusimat loomingut kui ka vanu armastatud lugusid Pearu Paulus, Laura, Johansonid, Mari Jürjens, Stefan, Uku Suviste, Inga, Helin-Mari Arder ja Ariadne. Artiste saatis kaitseväe orkester, mida juhatas Teet Raik.

Annetusnumbrid jäävad avatuks ning kaitseväelaste laste haridus- ja huvitegevust saab toetada aastaringselt. Helistades numbril 900 6705 annetate 5 eurot, numbril 900 6715 annetate 15 eurot ja numbril 900 6735 annetate 35 eurot.