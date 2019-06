"Lõvikuninga" värskes treileris kõlab Beyonce laul

Disney filmide austajate rõõmuks on väljas "Lõvikuninga" värske reklaamlipp, kus kõlab Beyonce ja Donald Gloveri duett.

Koos lauldakse Elton Johni pala "Can You Feel The Love Tonight", kirjutab BBC.

Beyonce on värskes "Lõvikuninga" versioonis andnud oma hääle Nalale ja Glover kehastab Simbat.

Disney "Lõvikuninga" uusversioon jõuab kinodesse juuli lõpus. Algselt multifilmina sündinud linateose esmaesitlusest on möödas 25 aastat.

Lisaks "Lõvikuningale" on tänavu uusversiooni saanud ka Disney filmid "Dumbo" ja "Aladin".