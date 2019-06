ERR-i teleprogrammide sisu saab nüüd vaadata kogu Euroopa Liidus

Uuenduse tulemusena saab telekanalite ETV, ETV2 ja ETV+ programmi nüüdsest pea täismahus vaadata ka välismaal, sh neid saateid, filme, sarju ja suurürituste ülekandeid, mille vaatamine oli varem piiratud Eesti territooriumiga. Vaatamisõigused laienenevad paljudele hankesarjadele ja suursündmustele, näiteks võib soovi korral nüüd Eurovisiooni koos eestikeelsete kommentaaridega jälgida nii Soomes kui ka Hispaanias.

"ERR-i teleportaalid said selle aasta alguses täiesti uue välimuse ja funktsionaalsuse, kuid aina olulisemaks muutub võimalus vaadata ERR-i telekanalite head sisu sõltumata ajast ja kohast. Kui varem jäi puhkusele minnes mõni lemmiksarja osa vahele, siis nüüd saab seda vaadata soovi korral ka Lõuna-Euroopas puhates või anda pikal autoreisil lastele vaatamiseks eestikeelse tõlkega multifilmid," tõi välja ERR-i infotehnoloogia ja IT-teenuste direktor Jaanus Lillenberg.

Vaatamisõigused veebibrauserist sisu vaatamiseks laienevad kõikidele Eesti Vabariigi alalistele elanikele, kes on loonud endale isikustatud konto mõnes ERR-i teleportaalis ehk ETV, ETV2 või ETV+ lehekülgedel. Konto loomiseks on vajalik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID olemasolu ja kontot tehes peab kasutaja kinnitama, et on Eesti Vabariigi resident.

Teleprogrammide vaatamiseks väljaspool Eestit peab end esmalt sisse logima, kord end juba kasutajaks registreerudes piisab hiljem sisse logimiseks e-posti aadressist. Kasutajapõhine süsteem töötab nii arvuti kui nutiseadme veebibrauserist sisu vaadates, piirangud jäävad kehtima välismaal saateid ETV, ETV2 ja ETV+ mobiiliäppidest vaadates.

Uus süsteem võimaldab Eesti residentidel jälgida teleprogrammide sisu kõigis 28 Euroopa Liidu liikmesriigis. Telesaated, millel puudusid seni piirangud, on jätkuvalt nähtavad üle maailma ka praegu ja nende vaatamiseks ei pea end kasutajaks registreerima ega sisse logima.