ETV2 näitab suvel David Lynchi kultussarja "Twin Peaks"

Draamasari "Twin Peaks" pälvis kohe nii kriitikute kui ka teleauditooriumi sooja vastuvõtu, ja seda on peetud üheks kõige mõjukamaks teleseriaaliks, mis eales tehtud. Sarja taga seisid filmidega "Eraserhead", "Elevantmees" ja "Blue Velvet" endale nime teinud David Lynch ning tema koostööpartner Mark Frost ("Hill Street Blues", "Otsesaade"), kes muutsid sellega 1990. aastate Ameerika telemaastikku kardinaalselt.

Müstiliste elementidega kaasahaaravas ja etteaimamatus loos on ühendatud Lynchi loomingule iseloomulik pentsik sürrealism, Frosti stiilne jutustamisviis ning Grammyga pärjatud ameerika helilooja Angelo Badalamenti ("Blue Velvet") meeldejäävad helimaastikud. "Twin Peaks" ei suutnud teisel hooajal seniseid vaatajareitinguid säilitada. Telesarja fenomenaalne edu näis sellega lõppenud olevat ja kolmas hooaeg jäi sündimata, kuid "Twin Peaks" naasis peagi vaataja ette täispika linateosega "Twin Peaks: Fire Walk With Me" (1992), mis oli toona üsna ootamatul kujul tehtud sarja eelloona. 2017. aastal jõudis eetrisse kultussarja pikalt oodatud uus hooaeg, kus Dale Cooperina särab taas Kyle MacLachlan.

Ekstsentriline ja üle kõige kanget musta kohvi armastav FBI agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) saabub Kanada piiri ääres asuvasse Twin Peaksi väikelinna, kus asub uurima 17-aastase koolitüdruku Laura Palmeri mõrva salapäraseid asjaolusid. Kasutades üsna etteaimamatuid uurimismeetodeid tundub Cooper kohalike politseinike abiga üsna ruttu mõrvari jälgedele jõudvat. Peagi saab talle aga selgeks, et Twin Peaksis ja selle lugupeetud elanikes on varjus süngem pool, mis teeb Laura Palmeri tegeliku tapja tabamise väga raskeks.

"Twin Peaks" on alates 4. juulist eetris igal neljapäeval ETV2-s. Igal nädalal tuleb näitamisele kaks osa järjest.