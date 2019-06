Eestis esinevad Axel Boman ja Detroit Swindle

Detroit Swindle on Hollandi house-muusika produtsentide duo Lars Dales ja Maarten Smeets, kes on avaldanud muusikat alates 2011. aastast. Põhiliselt ilmub nende materjal isikliku plaadifirma Heist Records alt, mille nad lõid 2013. aastal. Aastate jooksul on nad koostööd teinud muuhulgas Tom Mischi, Seven Davis Jr'i, Jungle by Nighti ja Lorenz Rhode'iga. Detroit Swindle viimane lühialbum "Rhythm Girl Swing" ilmus 2019. aastal kevadel.

Axel Boman on Stockholmist pärit house-produtsent, kes sai 2010. aastal tuntuks looga "Purple Drank". Toona avaldas ta oma materjali DJ Koze plaadifirma Pampa Records alt, kuid pärast Red Bull Music Academy külastamist lõi ta oma plaadifirma Studio Barnhus. Boman on avaldanud 2013. aastal ka täispika albumi "Family Vacation".

PADA uksed avatakse 28. juunil kell 23.00.