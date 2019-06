"Lelulugu 4" murrab animatsioonide kassarekordeid

Film teenis esimese nädalavahetusega 238 miljonit dollarit, olles eriti populaarne Ladina-Ameerikas ja Euroopas, kirjutab BBC.

Kehvemini on leludel läinud Hinnas ja oodatust märksa halvemini ka Ameerika Ühendriikides, kus teenis oodatu 140 miljoni dollari asemel 118 miljonit.

"Leluloo" neljas film jõudis kinolinale 24 aastat pärast esimese osa ilmumist.

"Toy Story 3" oli esimene animatsioon, mille piletimüük ületas üle maailma ühe miljardi dollari piiri.

Suurbritannias teenis neljas osa esimese kolme päevaga 15 miljonit dollarit, tõustes sellega läbi aegade müüduimaks animatsiooniks.

Film pole veel jõudnud mitmetele suurtele turgudele nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Jaapan

Eestis linastub "Lelulugu 4" augusti alguses.