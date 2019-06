Hittseriaali "Stranger Things" värske treiler avab uue hooaja tagamaid

Videost saab aimu, et kuigi möödunud hooaja lõppedes sulges Eleven (Millie Bobby Brown) pääsu koletisi täis maailma, siis tegelikult ei läinud kõik päris plaanitult.

Netflix on ise seriaali värske hooaja tutvustuseks öelnud, et Eleven saab koos sõpradega teada, kuidas kurjus ei kao kunagi, vaid hoopis levib. "Nad peavad ellu jäämiseks kokku hoidma ning meeles pidama, et sõprus on alati hirmust tugevam," teatas sarja looja.

"Stranger Thingsi" kolmas hooaeg linastub Netflixis 4. juulil