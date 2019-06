Fotod: Prantsusmaa president andis Elton Johnile riigi kõrgeima aumärgi

Pärast teenetemärgi kättesaamist iga-aastasel muusikaüritusel Fête de la Musique kasutas laulja võimalust ja rääkis Macroni kõrval publikule oma heategevustööst, vahendab Rolling Stone.

"Nagu muusika, on ka AIDS-i vastu võitlemine olnud minu kirg mitmeid aastaid," ütles John publikule. "Ja nagu muusikagi, tuletab see võitlus mulle iga päev meelde inimvaimu erakordset jõudu. Ja see, mis meid seob, on tugevam kui need, kes tahavad meid lahutada. Just see maagiline inimvaim on see, mida ma endaga Auleegioni ordeni uhke omanikuna kaasas kannan."

Tseremoonia ajal palus Macron maailma riigijuhtidel teha enne oktoobri tippkohtumist Prantsusmaal Lyonis annetusi Ülemaailmsele AIDS-i, Tuberkuloosi ja Malaariaga Võitlemise Fondile. Prantsuse president postitas üleskutse koos videoga Johni tseremooniast ka oma Twitterisse.

J'ai besoin de vous pour sauver 16 millions de vies. Soyez au rendez-vous, je compte sur vous. https://t.co/9MuIZ2CHrx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 21, 2019

Alates selle loomisest 1992. aastal USA-s ja 1993. aastal Ühendkuningriigis on Elton Johni heategevusfond kogunud AIDS-i vastu võitlemiseks üle 439 miljoni euro.