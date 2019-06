Tundub, et Mick Jagger on terve ja energiat täis. Rolling Stones'i asutajaliige ja solist naasis lavale oma esimesel suurel kontsertetteastel pärast südameoperatsiooni tänavu aprillis.

75-aastane Jagger jooksis ja keksis mööda kitsast lava, mis kulges publikualani välja Rolling Stones'i esimesel Põhja-Ameerika turnee kontserdil Soldier Fieldi staadionil Chicagos, vahendab The Guardian.

See oli tema esimene suur kontsertetteaste pärast seda, kui arstid ütlesid talle kolm kuud tagasi, et ta vajab meditsiinilist ravi ja tal tuleb turnee edasi lükata.

Jaggerile tehti New Yorgis väidetavalt südameklapi asendamise operatsioon.

Rolling Stones, mis tuli kokku enam kui 50 aastat tagasi, andis turneele avapaugu looga "Street Fighting Man", millele järgnes "Let's Spend the Night Together".

Mick Jagger naasis esimest korda pärast südameoperatsiooni lavale. Autor/allikas: Rob Grabowski/AP/SCANPIX

"Suurepärane on Soldier Fieldil tagasi olla – juba kaheksandat korda," ütles Jagger enne kolmanda loo, "Tumbling Dice" algust.

Turnee "No Filter" pidi algama 20. aprillil Miamis, enne kui arstid teatasid Jaggerile märtsi lõpus, et ta vajab ravi, väidetavalt probleemi tõttu südameklapiga.

Seepeale kirjutas ta Twitteris, et ta on löödud, et peab turnee edasi lükkama, kuid näeb kõvasti vaeva, et õige pea laval tagasi olla.

Jaggeri esindaja ütles aprillis, et mees läbis ravi edukalt ja taastub eeldatavasti täielikult.